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Брат Марата Башарова на фоне серьёзных проблем со здоровьем отказывается обращаться к актёру

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Брат актёра Марата Башарова, Вялит Билялетдинов, в эфире программы "Звёзды сошлись" рассказал, что ему необходима срочная операция, иначе его нога может оказаться ампутирована.

Брат Марата Башарова на фоне серьёзных проблем со здоровьем отказывается обращаться к актёру
Фото: YouTube канал На Кухне с Маратом Башаровым by Скриншот видео YouTube канала На Кухне с Маратом Башаровым, PDM

По словам мужчины, у него непроходимость вен, и для решения этой проблемы требуется хирургическое вмешательство.

"Если не сделать операцию, нога высохнет и её придётся отрезать. Это будет ампутация. Сейчас из трёх центральных артерий работает только одна. Когда умер папа, у меня отказала нога", — объяснил Билялетдинов.

Он также сообщил, что не собирается просить помощи у своего знаменитого брата, поскольку они не поддерживают общение. В последний раз они разговаривали после смерти отца, которого Башаров не считает родным, так как его воспитывал отчим.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева выразила надежду, что актёр посмотрит выпуск и предложит свою поддержку, поскольку он известен как неравнодушный человек.

Ранее Ирина Болгар рассказала, почему решила выставить совместные снимки с Павлом Дуровым.

Уточнения

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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