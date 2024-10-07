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Ирина Болгар объяснила, зачем опубликовала фото с Павлом Дуровым из семейного архива

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала семейные фотографии с бизнесменом в ответ на обвинения в том, что их связывают лишь деловые отношения.

Ирина Болгар объяснила, зачем опубликовала фото с Павлом Дуровым из семейного архива
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Болгар в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Она утверждает, что у неё есть снимки с датами за каждый месяц последних десяти лет, которые они провели в статусе возлюбленных.

"Что касается фотографий Павла Дурова из нашего семейного архива, то я опубликовала их в тот же день, когда Михаил Равдоникас, так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию", — написала Болгар в своём Telegram-канале.

Ирина отмечает, что они с миллиардером прожили вместе пять лет в одной квартире, а затем встречались в разных странах. По её словам, публикацией архивных совместных фотографий она лишь пытается защитить свою репутацию от лжи.

Представитель Павла Дурова в беседе с New York Times заявил, что Павел Дуров и 44-летняя Ирина Болгар никогда не были парой. По словам представителя, женщина была тренером по йоге миллиардера и предложила ему завести детей, а он согласился.

Ранее Энн Хэтэуйэй высказалась о съёмках третьей части "Дневников принцессы".

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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