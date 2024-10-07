Ирина Болгар объяснила, зачем опубликовала фото с Павлом Дуровым из семейного архива

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала семейные фотографии с бизнесменом в ответ на обвинения в том, что их связывают лишь деловые отношения.
Она утверждает, что у неё есть снимки с датами за каждый месяц последних десяти лет, которые они провели в статусе возлюбленных.
"Что касается фотографий Павла Дурова из нашего семейного архива, то я опубликовала их в тот же день, когда Михаил Равдоникас, так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию", — написала Болгар в своём Telegram-канале.
Ирина отмечает, что они с миллиардером прожили вместе пять лет в одной квартире, а затем встречались в разных странах. По её словам, публикацией архивных совместных фотографий она лишь пытается защитить свою репутацию от лжи.
Представитель Павла Дурова в беседе с New York Times заявил, что Павел Дуров и 44-летняя Ирина Болгар никогда не были парой. По словам представителя, женщина была тренером по йоге миллиардера и предложила ему завести детей, а он согласился.
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