Певец Юрий Лоза высказался об убийстве Игоря Талькова: в эту версию не верю

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Певец Юрий Лоза объяснил, почему не верит в официальную версию убийства Игоря Талькова.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза напомнил, что 33 года назад в Санкт-Петербурге убили певца Игоря Талькова. Он отметил, что не доверяет заявлениям о том, что артиста убил его директор Валерий Шляфман, проживающий в Израиле.

"Я в эту версию не верю, потому что он был самым незаинтересованным в смерти Игоря. Я слышал несколько рассказов очевидцев, и все они слегка отличались один от другого", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Автор и исполнитель хита "Плот" назвал смерть Талькова нелепой. Он обратил внимание на то, что сейчас артисты на концертах стремятся выступить как можно раньше, чтобы уехать домой, а в те времена престижным было закрывать концерт своим выступлением.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт, киноактёр и писатель. Основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг»; до этого сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб».



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