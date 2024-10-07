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Молодая жена Петросяна похвалила африканские винодельни

0:55
Шоу-бизнес

Отдыхающая в ЮАР жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова побывала на африканских винодельнях.

Молодая жена Петросяна похвалила африканские винодельни
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Путешествующая по южной Африке Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* серию живописных снимков с виноделен ЮАР. Супруга Петросяна приняла участие в дегустации изысканных вин.

"Об африканских винодельнях ходят легенды. И надо сказать, что они их оправдывают", — написала Татьяна под фотографиями.

Подписчики оценили такой контент.

"Да, впечатляет! Красиво, стильно, чисто! Организация на уровне", — писали фолловеры под постом Брухуновой.

Ранее Татьяна Брухунова показала яркую архитектуру Кейптауна.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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