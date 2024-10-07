Молодая жена Петросяна похвалила африканские винодельни

Отдыхающая в ЮАР жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова побывала на африканских винодельнях.
Путешествующая по южной Африке Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* серию живописных снимков с виноделен ЮАР. Супруга Петросяна приняла участие в дегустации изысканных вин.
"Об африканских винодельнях ходят легенды. И надо сказать, что они их оправдывают", — написала Татьяна под фотографиями.
Подписчики оценили такой контент.
"Да, впечатляет! Красиво, стильно, чисто! Организация на уровне", — писали фолловеры под постом Брухуновой.
Ранее Татьяна Брухунова показала яркую архитектуру Кейптауна.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.