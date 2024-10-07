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Риз Уизерспун сообщила о написании дебютного романа

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская актриса Риз Уизерспун поделилась новостью о том, что работает над своим дебютным романом.

Риз Уизерспун сообщила о написании дебютного романа
Фото: flickr.ru by Mingle MediaTV, CC BY-SA 2.0

Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса сотрудничает с известным писателем детективных триллеров Харланом Кобеном над этой книгой. Однако в основе сюжета лежит оригинальная идея самой Уизерспун.

По словам актрисы, замысел книги появился у неё около двух лет назад, но только восемь месяцев назад она решилась обсудить его с Кобеном, чтобы убедиться, что это стоящая идея.

"Он сказал: "Это действительно хорошая идея, Риз", и тогда я поняла, что нашла что-то действительно стоящее", — вспоминает Уизерспун.

Артистка призналась, что всегда любила писать, но она до сих пор не может поверить, что Кобен согласился с ней работать. В настоящее время они заняты сбором материала и разработкой характера главного персонажа.

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Уточнения

Ло́ра Джин Риз Уи́зерспун (англ. Laura Jeanne Reese Witherspoon; род. 22 марта 1976[…], Новый Орлеан, Луизиана) — американская актриса и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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