Риз Уизерспун сообщила о написании дебютного романа

Американская актриса Риз Уизерспун поделилась новостью о том, что работает над своим дебютным романом.

Фото: flickr.ru by Mingle MediaTV, CC BY-SA 2.0

Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса сотрудничает с известным писателем детективных триллеров Харланом Кобеном над этой книгой. Однако в основе сюжета лежит оригинальная идея самой Уизерспун.

По словам актрисы, замысел книги появился у неё около двух лет назад, но только восемь месяцев назад она решилась обсудить его с Кобеном, чтобы убедиться, что это стоящая идея.

"Он сказал: "Это действительно хорошая идея, Риз", и тогда я поняла, что нашла что-то действительно стоящее", — вспоминает Уизерспун.

Артистка призналась, что всегда любила писать, но она до сих пор не может поверить, что Кобен согласился с ней работать. В настоящее время они заняты сбором материала и разработкой характера главного персонажа.

Ранее Сергей Жуков высказался о похудении.

Уточнения

Ло́ра Джин Риз Уи́зерспун (англ. Laura Jeanne Reese Witherspoon; род. 22 марта 1976[…], Новый Орлеан, Луизиана) — американская актриса и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.