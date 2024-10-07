Риз Уизерспун сообщила о написании дебютного романа

Американская актриса Риз Уизерспун поделилась новостью о том, что работает над своим дебютным романом.
Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса сотрудничает с известным писателем детективных триллеров Харланом Кобеном над этой книгой. Однако в основе сюжета лежит оригинальная идея самой Уизерспун.
По словам актрисы, замысел книги появился у неё около двух лет назад, но только восемь месяцев назад она решилась обсудить его с Кобеном, чтобы убедиться, что это стоящая идея.
"Он сказал: "Это действительно хорошая идея, Риз", и тогда я поняла, что нашла что-то действительно стоящее", — вспоминает Уизерспун.
Артистка призналась, что всегда любила писать, но она до сих пор не может поверить, что Кобен согласился с ней работать. В настоящее время они заняты сбором материала и разработкой характера главного персонажа.
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Ло́ра Джин Риз Уи́зерспун (англ. Laura Jeanne Reese Witherspoon; род. 22 марта 1976[…], Новый Орлеан, Луизиана) — американская актриса и продюсер.
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