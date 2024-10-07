Сергей Жуков объяснил, почему не может похудеть

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Певец и лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился, что с 20 лет пытается сбросить лишний вес, но безуспешно. Он испробовал все возможные методы, но безуспешно.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Сергея Жукова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В программе "Секрет на миллион" он рассказал, что уже 20 лет его жизнь связана с постоянной борьбой с лишним весом. Сергей посещал многих диетологов и стал экспертом в вопросах похудения.

Музыкант раскрыл причину, по которой набрал вес. В молодости ему посоветовали принимать стероиды для набора мышечной массы, но мускулы мешали играть на фортепиано. Из-за этого он отказался от занятий в тренажёрном зале, и все усилия вылились в накопление жира.

В беседе с Лерой Кудрявцевой артист признался, что был на грани жизни и смерти из-за начавшегося некроза.

Ранее стало известно, что Ингеборга Дапкунайте закрыла ИП в России.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».



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