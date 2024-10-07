Покинувшая Россию Ингеборга Дапкунайте закрывает бизнес в РФ

Актриса Ингеборга Дапкунайте, переехав за границу, приняла решение закрыть свой индивидуальный предпринимательский (ИП) статус в России.
Как стало известно Telegram-каналу SHOT, 4 октября артистка подала соответствующее заявление о прекращении деятельности ИП. Кроме того, она погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 500 тысяч рублей.
Еще весной по решению ФНС была ликвидирована "Скиллз академия" Дапкунайте, где детей обучали английскому языку, скорочтению и готовили к школе. Причиной закрытия стало отсутствие необходимых отчётов по работе в последние годы.
Осенью прошлого года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск к Дапкунайте, обязав её зарегистрировать в Росреестре права нового владельца на проданную ею квартиру на Никитском бульваре.
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Ингебо́рга Эдмундовна Дапку́найте (лит. Ingeborga Dapkūnaitė, род. 20 января 1963, Вильнюс, Литовская ССР, СССР) — советская, российская, британская и литовская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
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