Николай Басков показал свою моложавую маму в день её рождения

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Певец Николай Басков трогательно поздравил свою красивую маму Елену Николаевну с днём рождения.

Фото: https://t.me/s/baskovnikolay by Телеграм-канал Николая Баскова is licensed under public doman

Николай Басков опубликовал в своём Telegram-канале фотографию своей моложавой мамы, которой исполнилось 69 лет. На снимке женщина запечатлена в красивом интерьере в шикарном платье.

Певец пожелал родительнице исполнения желаний, здоровья и счастья.

"Я благодарю бога за то, что он мне послал именно такую маму, как ты. Благодарю за мудрость, поддержку и твою материнскую любовь", — написал натуральный блондин российской эстрады под фото.

Поклонники певца присоединились к поздравлениям.

"Николай, ты замечательный сын. Желаю Вам творческих успехов, а маме радоваться за Вас", — писали фолловеры под постом артиста.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).



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