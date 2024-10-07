У Елены Блиновской начались проблемы со здоровьем в СИЗО

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Блогерша Елена Блиновская, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей и отмывании денежных средств, заболела в СИЗО.

Фото: dvidshub.net by Сержант штаба. Нишель Андерсон, PDM

Как стало известно из Telegram-канала SHOT, женщина простыла во время поездки из следственного изолятора в Московский городской суд на заседание, которое состоялось 2 октября. Елена Блиновская пожаловалась на боль в горле и повышение температуры.

Отмечается, что она была вынуждена лечиться теми средствами, которые были доступны в изоляторе.

В настоящее время представители Елены Блиновской занимаются продажей её транспортного парка, в который входят Lamborghini Urus, Bentley Continental, гидроцикл, мотоцикл Harley Davidson, моторная лодка и снегоболотоход. Они ищут покупателей, чтобы впоследствии обратиться в суд с просьбой снять арест и провести сделку.

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Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.





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