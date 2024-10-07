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Собчак оценила историю Павла Дурова о потере ребёнка: мощный сериал

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала душераздирающий рассказ основателя Telegram Павла Дурова о смерти ребёнка.

Собчак оценила историю Павла Дурова о потере ребёнка: мощный сериал
Фото: https://t.me/durov by Телеграм-канал Павла Дурова is licensed under public doman

Журналистка оценила признание Павла Дурова о том, что его возлюбленная Юлия Вавилова потеряла ребёнка из-за переживаний на фоне задержания бизнесмена в Париже.

Миллиардер пожаловался на то, что на его девушку, пока его допрашивали, "оказывалось безумное давление".

Собчак отдала должное развитию сюжета истории, которая обрастает всё новыми подробностями.

"Какой же мощный сериал. Хочу ли я знать все эти подробности (нет) буду ли я знать все эти подробности (да)", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак высмеяла разборки Павла Дурова с Ириной Болгар.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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