Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риз Уизерспун сообщила о написании дебютного романа
Президент Эстонии призвал Европу не бояться Россию: давайте разрушим эту стену ограничений!
Популярность винных туров на Черноморском побережье растет
Сергей Жуков объяснил, почему не может похудеть
Николай Басков показал свою моложавую маму в день её рождения
Врач раскрывает секреты: три продукта для улучшения работы кишечника
Лайфхаки осеннего ухода за малиной: спасаем кусты перед морозами
Какие растения токсичны для кошек: обезопасьте своих питомцев
Покинувшая Россию Ингеборга Дапкунайте закрывает бизнес в РФ

Певец Денис Клявер показал старшего сына: мой ксерокс

1:09
Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер поздравил с днём рождения 23-летнего сына Тимофея от первого брака.

Певец Денис Клявер показал старшего сына: мой ксерокс
Фото: https://www.instagram.com/denisklyaver by Инстаграм Дениса Клявера is licensed under public doman

Экс-солист группы "Чай вдвоём" опубликовал в "Инстаграме"* видео со старшим наследником. Певец рассказал, что именно Тимофею был посвящён хит музыкального коллектива "Ещё совсем малюсенькие ножки".

"С рождением, старшенький! Очень любим тебя и гордимся! Счастливого личного нового года, сынок! Ура", — написал под кадрами артист.

Певец отметил, что сын на него очень похож.

"Мой ксерокс", — сказал Клявер.

У Дениса Клявера трое сыновей от разных браков: Тимофей 2001 года рождения от первой жены Юлии, Эвелин 2005 года рождения от певицы Евы Польны и Даниэль от брака с Ириной Федотовой.

Ранее Денис Клявер показал своего голубоглазого наследника Даниэля в день рождения мальчика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, актёр кино, телевидения и дубляжа, композитор, участник музыкальной группы «Чай вдвоём» (1994—2012, 2022—н. в.). Лауреат премии «Золотой граммофон». Сын народного артиста РФ Ильи Олейникова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Авто
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле Аудио 
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Еда и рецепты
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Певец Денис Клявер показал старшего сына: мой ксерокс
Мясников рассказывает: какой повседневный продукт помогает предотвратить рак
Актер Андрей Неретин ушел из жизни
Советы дерматолога: что поможет при фолликулярном кератозе и чего стоит избегать
Вмешательства в авто, которые могут обернуться большими проблемами
РСТ: Отдых в Турции подорожал на 23% за год
Певица Мадонна сообщила о смерти своего брата Кристофера: я сделала всё возможное
Как правильно варить пельмени по-китайски: техника, которую многие не знают
Атака магнитных бурь: в 2025 году нас ждут невиданные потрясения
Яна Рудковская: один из артистов неожиданно отказался от участия в трибьюте Валерии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.