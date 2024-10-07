Певец Денис Клявер показал старшего сына: мой ксерокс

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер поздравил с днём рождения 23-летнего сына Тимофея от первого брака.

Фото: https://www.instagram.com/denisklyaver by Инстаграм Дениса Клявера is licensed under public doman

Экс-солист группы "Чай вдвоём" опубликовал в "Инстаграме"* видео со старшим наследником. Певец рассказал, что именно Тимофею был посвящён хит музыкального коллектива "Ещё совсем малюсенькие ножки".

"С рождением, старшенький! Очень любим тебя и гордимся! Счастливого личного нового года, сынок! Ура", — написал под кадрами артист.

Певец отметил, что сын на него очень похож.

"Мой ксерокс", — сказал Клявер.

У Дениса Клявера трое сыновей от разных браков: Тимофей 2001 года рождения от первой жены Юлии, Эвелин 2005 года рождения от певицы Евы Польны и Даниэль от брака с Ириной Федотовой.

Ранее Денис Клявер показал своего голубоглазого наследника Даниэля в день рождения мальчика.

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Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, актёр кино, телевидения и дубляжа, композитор, участник музыкальной группы «Чай вдвоём» (1994—2012, 2022— н. в. ). Лауреат премии «Золотой граммофон». Сын народного артиста РФ Ильи Олейникова.



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