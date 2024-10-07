Певица Мадонна сообщила о смерти своего брата Кристофера: я сделала всё возможное

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мадонна рассказала о трагической утрате в своей семье — скончался её брат Кристофер.

Фото: https://www.instagram.com/madonna by Инстаграм певицы Мадонны is licensed under public doman

Певица Мадонна опубликовала в "Инстаграме"* фото со своим братом Кристофером. Она назвала его самым близким человеком, с которым всегда чувствовала тесную связь.

Вместе с братом Мадонна приехала покорять Нью-Йорк.

"Мы вместе танцевали на сцене в начале моей карьеры и в итоге стал креативным директором, многих гастролей", — объяснила мировая знаменитость.

Звезда отметила, что её родственник был поэтом, художником и мечтателем с безупречным вкусом.

Мадонна призналась, что несколько лет они не общались в братом, однако его болезнь их снова сблизила.

"Я сделала всё возможное, чтобы он остался жив как можно дольше… Я рада, что он больше не страдает. Такого как он никогда не будет. Я знаю, что он где-то танцует", — поделилась своими мыслями звезда.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мадонна (англ Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не (англ. Madonna Louise Ciccone; фамилия во втором замужестве — Ри́чи), — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.



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