Певица Мадонна сообщила о смерти своего брата Кристофера: я сделала всё возможное

Певица Мадонна рассказала о трагической утрате в своей семье — скончался её брат Кристофер.
Певица Мадонна опубликовала в "Инстаграме"* фото со своим братом Кристофером. Она назвала его самым близким человеком, с которым всегда чувствовала тесную связь.
Вместе с братом Мадонна приехала покорять Нью-Йорк.
"Мы вместе танцевали на сцене в начале моей карьеры и в итоге стал креативным директором, многих гастролей", — объяснила мировая знаменитость.
Звезда отметила, что её родственник был поэтом, художником и мечтателем с безупречным вкусом.
Мадонна призналась, что несколько лет они не общались в братом, однако его болезнь их снова сблизила.
"Я сделала всё возможное, чтобы он остался жив как можно дольше… Я рада, что он больше не страдает. Такого как он никогда не будет. Я знаю, что он где-то танцует", — поделилась своими мыслями звезда.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Мадонна (англ Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не (англ. Madonna Louise Ciccone; фамилия во втором замужестве — Ри́чи), — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
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