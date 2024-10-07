Яна Рудковская: один из артистов неожиданно отказался от участия в трибьюте Валерии

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что во время подготовки трибьют-концерта певицы Валерии случилась конфликтная ситуация. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

По словам Яны Рудковской, один из артистов неожиданно отказался от участия в мероприятии.

"По моим данным, один из артистов того самого нашумевшего трибьюта начал выкручивать ручки и ножки, а потом и вовсе неожиданно слился. Вот так бывает у нас в шоу-бизнесе: и коллегам надо мозги сделать, и свою "значимость" показать", — написала она.

Однако Яна Рудковская отметила, что на концерте появился Егор Крид.

"Он не был заявлен в концерте. Как говорится, "не перевелись ещё богатыри на земле русской", — заявила продюсер.

Ранее Pravda.Ru писала, что Яна Рудковская устроила младшему сыну день рождения в стиле "Три кота".

Уточнения

Вале́рия — советская и российская эстрадная певица.



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