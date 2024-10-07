Певица Серябкина призналась, что рада перезапуску группы SEREBRO

Экс-участница группы "SEREBRO" Ольга Серябкина призналась, что ничего не знает о новом составе коллектива. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
По словам Ольги Серябкиной, она рада перезапуску группы. Певица уточнила, что не против развития коллектива и исполнения её песен.
"Я в целом этому рада, я не могу быть против, когда поют песни, к сочинению которых я имела прямое отношение. Поэтому, конечно, это же потрясающая музыка. Если говорить про какую-то ревность, вообще не может быть об этом речи. Просто никакой", — призналась она.
Исполнительница добавила, что самые лучшие воспоминания в её жизни связаны с "SEREBRO".
Напомним, что продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы в мае. Тогда он опубликовал в Сети фотографию с новым составом коллектива.
Serebro ("Серебро", стилизуется как SEREBRO) — российская женская поп-группа, существовавшая с 2006 по 2019 год.
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