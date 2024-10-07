Певица Серябкина призналась, что рада перезапуску группы SEREBRO

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница группы "SEREBRO" Ольга Серябкина призналась, что ничего не знает о новом составе коллектива. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Васильчиков В.В., Фадеев М.А., CC BY-SA 4.0

По словам Ольги Серябкиной, она рада перезапуску группы. Певица уточнила, что не против развития коллектива и исполнения её песен.

"Я в целом этому рада, я не могу быть против, когда поют песни, к сочинению которых я имела прямое отношение. Поэтому, конечно, это же потрясающая музыка. Если говорить про какую-то ревность, вообще не может быть об этом речи. Просто никакой", — призналась она.

Исполнительница добавила, что самые лучшие воспоминания в её жизни связаны с "SEREBRO".

Напомним, что продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы в мае. Тогда он опубликовал в Сети фотографию с новым составом коллектива.

Уточнения

Serebro ("Серебро", стилизуется как SEREBRO) — российская женская поп-группа, существовавшая с 2006 по 2019 год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.