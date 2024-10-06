Михаил Галустян раскрыл способ похудения на 14 кг после серьёзного диагноза

Юморист Михаил Галустян поделился с журналистами, что начал процесс похудения после того, как ему диагностировали первую степень ожирения.
В беседе с "Телепрограммой" артист рассказал, что долгое время был доволен своими формами и считал себя "харизматичной пандочкой". Однако со временем ему стало тяжело.
"Я осознал, что не хочу резко худеть, поэтому начал двигаться в правильном направлении постепенно", — признался Михаил.
Он рассказал, что купил коврик для йоги и поначалу просто лежал на нём. Позже он начал выполнять некоторые упражнения. Михаил уверен, что самое важное в этом процессе — это дисциплина.
Ранее Анастасия Решетова также поделилась своей историей: она удалила филлер из верхней губы.
Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեևիչ Գալուստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.
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