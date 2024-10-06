Решетова раскрыла, почему решила удалить филлер из верхней губы

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Решетова в личном Telegram-канале поделилась, что приняла решение удалить филлер из верхней губы. По её словам, она испытывает удовлетворение от своей естественной красоты и больше не стремится соответствовать навязанным стандартам.

Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

"Когда-то я сама была жертвой моды, но сейчас мне нравится моя естественная внешность", — рассказала Решетова.

Блогерша заметила, что многие молодые девушки обращаются к косметологам, чтобы изменить свою внешность и соответствовать определённым стандартам. Однако модель призывает не утрачивать свою индивидуальность в погоне за идеалом.

Решетова считает, что косметология перестала быть инструментом для решения реальных проблем, а превратилась в способ закрыть психологические "ямы".

Ранее Оксана Почепа объявила дату своих родов.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.