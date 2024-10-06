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40-летняя певица Оксана Почепа раскрыла дату родов

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Оксана Почепа, известная как Акула из группы "Пропаганда", поделилась с поклонниками радостной новостью о своих первых родах, которые должны состояться 30 октября.

40-летняя певица Оксана Почепа раскрыла дату родов
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, CC0

40-летняя артистка и её супруг, композитор Игорь Бабаев, с нетерпением ожидают появления на свет девочки, которую решили назвать Раисой.

"У нас будет девочка, у нас родится принцесса, невероятно талантливая, в этом я точно не сомневаюсь", — заявила Оксана Почепа в разговоре с VOICE.

У композитора уже есть дочь от предыдущего брака, поэтому он обладает опытом в воспитании детей. Почепа отметила, что её супруг настаивает на совместном сне с новорождённой девочкой.

Певица рассказала, что беременность протекает легко, и она не планирует делать паузу в карьере.

Ранее Алёна Водонаева поделилась своим мнением о скандале, связанном с P. Diddy.

Уточнения

Оксана Александровна Поче́па (творческий псевдоним до 2006 года — Акула; род. 20 июля 1984, Ростов-на-Дону) — российская певица, актриса, автор и исполнитель песен, радиоведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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