40-летняя певица Оксана Почепа раскрыла дату родов

Певица Оксана Почепа, известная как Акула из группы "Пропаганда", поделилась с поклонниками радостной новостью о своих первых родах, которые должны состояться 30 октября.
40-летняя артистка и её супруг, композитор Игорь Бабаев, с нетерпением ожидают появления на свет девочки, которую решили назвать Раисой.
"У нас будет девочка, у нас родится принцесса, невероятно талантливая, в этом я точно не сомневаюсь", — заявила Оксана Почепа в разговоре с VOICE.
У композитора уже есть дочь от предыдущего брака, поэтому он обладает опытом в воспитании детей. Почепа отметила, что её супруг настаивает на совместном сне с новорождённой девочкой.
Певица рассказала, что беременность протекает легко, и она не планирует делать паузу в карьере.
Ранее Алёна Водонаева поделилась своим мнением о скандале, связанном с P. Diddy.
Оксана Александровна Поче́па (творческий псевдоним до 2006 года — Акула; род. 20 июля 1984, Ростов-на-Дону) — российская певица, актриса, автор и исполнитель песен, радиоведущая.
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