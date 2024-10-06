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Алёна Водонаева лишилась сна из-за рэпера P.Diddy

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Алёна Водонаева в беседе с авторами Telegram-канала "Звездач" высказала своё мнение об американском рэпере Шоне Комбсе, известном как P. Diddy. Она назвала его бессовестным человеком.

Алёна Водонаева лишилась сна из-за рэпера P.Diddy
Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), PDM

По словам Водонаевой, ситуация, в которой оказался исполнитель, лишила её сна. Она призналась, что не знает, какое наказание можно было бы придумать для него.

"А как мы его накажем? Если мы с тобой его накажем, то он только удовольствие получит! Поэтому мы его вообще не будем наказывать!" — заявила телеведущая.

17 сентября стало известно, что Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинению в насилии и торговле людьми. Ему может грозить пожизненное заключение.

Российский актёр Максим Лагашкин рассказывал, что он и его коллега Александр Робак могли оказаться на одной из скандальных вечеринок рэп-исполнителя.

Ранее Павел Дуров сообщил, что его возлюбленная потеряла ребёнка.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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