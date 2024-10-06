Павел Дуров сообщил, что его возлюбленная потеряла ребёнка

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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил поклонникам, что его возлюбленная Юлия Вавилова потеряла ребёнка во время ареста в Париже.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

Дуров репостнул себе запись самой Вавиловой из Telegram-канала, в котором она подробно описала случившееся. По словам девушки, она была на 10-й неделе беременности.

Она не знала о своём положении во время прилёта в Париж, однако сутки спустя после задержания почувствовала необходимость сделать тест. В результате она выяснила, что беременна, но испытала стресс из-за невозможности разделить радость с возлюбленным.

Вавилова рассказала, что на фоне пережитых событий плод в утробе умер — об этом она узнала 4 октября.

"Врач сказал, что сердце ребёнка больше не бьётся. Трудно описать боль. Мы уже так привыкли к этой мысли к тому времени. Это была десятая неделя", — написала Вавилова.

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Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения.



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