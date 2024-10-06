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Певица Севиль рассказала Киркорову, как не бояться тараканов

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Севиль Велиева, участница популярного музыкального дуэта Artik&Asti, посетила подкаст «You Want A Scandal Now?» народного артиста РФ Филиппа Киркорова. В ходе беседы она поделилась своим опытом преодоления страха перед насекомыми.

Певица Севиль рассказала Киркорову, как не бояться тараканов
Фото: vk.com by канал Филиппа Киркорова / You Want A Scandal Now?, PDM

Севиль Велиева рассказала, что у неё практически нет фобий: она не боится пауков, перелётов и змей. Киркоров, в свою очередь, отметил, что испытывает страх перед всем вышеперечисленным. Кроме того, он боится тараканов, но скоро ему предстоит столкнуться со всеми своими страхами на съёмках фильма "Братья".

"Чтобы перестать бояться, нужно придумать смешные имена. Например, можно назвать таракана Борисом, и тогда страх отступит. Возможно, таракану от такой встречи тоже будет неприятно, но он не подаст виду", — поделилась своим опытом Севиль Велиева.

Певица стала популярной после участия в шоу "Голос". В 2022 году она заняла место солистки в группе Artik&Asti.

Ранее возлюбленный певицы Славы раскрыл, когда собирается жениться на артистке.

Уточнения

Севи́ль Фуа́довна Вели́ева (род. 20 ноября 1992, Фергана, Узбекистан) — украинская и российская певица, известная под сценическим именем Seville, солистка группы «Artik & Asti». 

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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