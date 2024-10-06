Бизнесмен Анатолий Данилицкий в программе "Ты не поверишь!" на НТВ заявил, что собирается жениться на певице Славе.
Он поделился с журналистами, что свадьба состоится в 2025 году, приуроченная к юбилею певицы.
"В 2025-м, к дню рождения", — сказал предприниматель.
Певица Слава и её гражданский супруг познакомились в начале 2000-х годов. Однако их отношения не всегда были безоблачными: в 2011 году они расстались из-за измен с обеих сторон.
В декабре 2022 года после 20 лет совместной жизни они вновь расстались. Причиной стало поведение мужчины, который проводил время в ночном клубе с другими женщинами.
В июле они помирились. Известно, что мужчина сделал певице предложение, но она пока не приняла его.
Ранее Ксения Бородина высказалась об ударе Николая Сердюкова лавашом по лицу.
Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.