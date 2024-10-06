Возлюбленный певицы Славы раскрыл, когда женится на исполнительнице

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Бизнесмен Анатолий Данилицкий в программе "Ты не поверишь!" на НТВ заявил, что собирается жениться на певице Славе.

Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы Славы в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Он поделился с журналистами, что свадьба состоится в 2025 году, приуроченная к юбилею певицы.

"В 2025-м, к дню рождения", — сказал предприниматель.

Певица Слава и её гражданский супруг познакомились в начале 2000-х годов. Однако их отношения не всегда были безоблачными: в 2011 году они расстались из-за измен с обеих сторон.

В декабре 2022 года после 20 лет совместной жизни они вновь расстались. Причиной стало поведение мужчины, который проводил время в ночном клубе с другими женщинами.

В июле они помирились. Известно, что мужчина сделал певице предложение, но она пока не приняла его.

Ранее Ксения Бородина высказалась об ударе Николая Сердюкова лавашом по лицу.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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