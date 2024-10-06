Ксения Бородина защитила Николая Сердюкова, ударившего её по лицу

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Телеведущая Ксения Бородина вступилась за своего возлюбленного, блогера Николая Сердюкова, после того как он на видео ударил её по лицу лавашом.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Ксения и Николай отправились на отдых в Турцию, где встретились с друзьями Дарьей и Сергеем Пынзарь. В компании они устроили челлендж, по условиям которого проигравший получает удар лавашом по лицу. На опубликованном видео Сердюков действительно бьёт Бородину, и она в шутку написала, что после этого "Коля спал в детской".

Поклонники не оценили юмор телеведущей и посчитали, что блогер нанёс слишком сильный удар.

"Это на видео кажется, что удар сильный, в жизни же было совсем не больно, никто бы специально не бил больно, угомонитесь уже", — написала Бородина в ответ.

Ксения Бородина рассказала о романе с блогером в начале августа. Они познакомились на съёмках реалити-проекта "Последний герой".

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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