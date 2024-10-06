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Ксения Бородина защитила Николая Сердюкова, ударившего её по лицу

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина вступилась за своего возлюбленного, блогера Николая Сердюкова, после того как он на видео ударил её по лицу лавашом.

Ксения Бородина защитила Николая Сердюкова, ударившего её по лицу
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Ксения и Николай отправились на отдых в Турцию, где встретились с друзьями Дарьей и Сергеем Пынзарь. В компании они устроили челлендж, по условиям которого проигравший получает удар лавашом по лицу. На опубликованном видео Сердюков действительно бьёт Бородину, и она в шутку написала, что после этого "Коля спал в детской".

Поклонники не оценили юмор телеведущей и посчитали, что блогер нанёс слишком сильный удар.

"Это на видео кажется, что удар сильный, в жизни же было совсем не больно, никто бы специально не бил больно, угомонитесь уже", — написала Бородина в ответ.

Ксения Бородина рассказала о романе с блогером в начале августа. Они познакомились на съёмках реалити-проекта "Последний герой".

Ранее Владимир Пресняков прокомментировал развод старшего сына.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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