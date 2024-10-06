Владимир Пресняков высказался о разводе старшего сына

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Музыкант Владимир Пресняков опроверг слухи о том, что его сын Никита Пресняков якобы расстался со своей супругой, моделью Алёной Красновой.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, CC BY-SA 4.0

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ он заявил, что каждый день общается с наследником, и информация о расставании не соответствует действительности.

"Давайте проведём эксперимент. Завтра я напишу: "Случайно отрубил палец". И потом из этого напишут, что там не палец был отрублен, а рука. Это делается элементарно. Просто какие-то "вспрыски". Мы с Никитоном очень смеялись над этим", — поделился музыкант.

Он также рассказал, что жена его сына Алёна действительно приезжала в Россию, уладила все необходимые дела и уже вернулась обратно в США, где они живут вместе.

Никита Пресняков и Алёна Краснова поженились в 2017 году, а в 2022 году переехали в США после объявления в России частичной мобилизации на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Райан Рейнольдс опубликовал редкий снимок с женой.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.





Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.



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