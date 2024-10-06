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Райан Рейнольдс отправился на свидание с Блейк Лайвли, родившей ему четверых детей

Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудский актёр Райан Рейнольдс поделился с поклонниками редким снимком, который был сделан во время свидания с его супругой, актрисой Блейк Лайвли.

Райан Рейнольдс отправился на свидание с Блейк Лайвли, родившей ему четверых детей
Фото: flickr.ru by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, CC BY 2.0

47-летний Райан Рейнольдс и 36-летняя Блейк Лайвли провели этот вечер в кафе Chelsea в Нью-Йорке. Для этого мероприятия актёр выбрал зелёный свитер и очки в коричневой оправе, а его спутница облачилась в кожаный жакет и массивные золотые серьги-кольца.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли связали себя узами брака 9 сентября 2012 года. Вместе они воспитывают четверых детей: дочерей Джеймс, Инес и Бетти, а также сына Олина.

Актёр неоднократно признавался в том, что они с супругой невероятно счастливы в браке. Более того, они решили отказаться от услуг нянь.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов увеличил свой гонорар.

Уточнения

Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.
 

Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), урождённая Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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