Певец Стас Михайлов повысил гонорар за выступления

Певец Стас Михайлов повысил расценки за свои выступления. Теперь его гонорар составляет 9 миллионов рублей.
Как сообщает Life, ссылаясь на информацию от SHOT, ещё в августе за концерт артиста можно было отдать 8,5 миллиона рублей. По данным издания, в райдер исполнителя входит номер в отеле категории люкс или президентский для него и его супруги.
Пресс-секретарь Стаса Михайлова Анна Исаева рассказывала журналистам, что в требованиях артиста отсутствует алкоголь, а всё остальное соответствует стандартным запросам. Также она опровергла слухи о том, что музыкант постоянно берёт с собой на гастроли жену. По её словам, Инна Михайлова лишь изредка появляется рядом с супругом, в основном его сопровождает команда.
Стас Михайлов женился на Инне Михайловой в 2011 году. У супругов шестеро детей: двое общих — дочери Иванна и Мария, а также у артиста есть двое детей от предыдущих отношений, и ещё двоих детей родила Инна Михайлова в первом браке.
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Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).
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