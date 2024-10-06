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Настасья Самбурская раскрыла причину, по которой на время отказалась от соцсетей: никакой любви

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что пережила выгорание. Из-за этого она на время перестала вести социальные сети.

Настасья Самбурская раскрыла причину, по которой на время отказалась от соцсетей: никакой любви
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Артистка отметила, что впервые столкнулась с такими внутренними ощущениями и была вынуждена искать ресурсы для их преодоления.

"Внутри как пепелище, нет ни любви, ни эмоций, ни желаний", — поделилась она.

В мае Настасья Самбурская заявила, что желание петь возникло у неё не случайно. Она много лет занимается музыкой и всегда мечтала выступать на сцене.

В сентябре продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Самбурская получает 1-1,5 миллиона рублей за свои выступления в качестве певицы. Однако в будущем её гонорар может увеличиться, если она станет популярной в музыкальной индустрии.

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Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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