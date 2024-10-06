Ида Галич вышла в свет в платье с разрезом до бедра

Ида Галич, известная блогерша и телеведущая, появилась на публике в платье с разрезом. В своём личном блоге она опубликовала видеоролик с модного показа стилиста Александра Рогова.
Мероприятие состоялось 5 октября в "Манеже" в рамках Московской недели моды. Ида Галич выбрала чёрное платье с разрезом до бедра и шлейфом. Она дополнила его капроновыми гольфами, туфлями на каблуках и массивными серьгами. Стилисты сделали ей укладку с прядями у лица.
В декабре прошлого года Ида Галич объявила о начале нового романа, но до сих пор не раскрывает имя своего избранника. Однако СМИ удалось узнать, что её возлюбленным стал 33-летний бизнесмен Олег Ледвич, у которого от предыдущих отношений подрастает дочь.
Блогерша также воспитывает сына Леона от бывшего мужа Алана Басиева.
Ранее жена Гарика Харламова показала фото в купальнике.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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