Ида Галич вышла в свет в платье с разрезом до бедра

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Ида Галич, известная блогерша и телеведущая, появилась на публике в платье с разрезом. В своём личном блоге она опубликовала видеоролик с модного показа стилиста Александра Рогова.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, PDM

Мероприятие состоялось 5 октября в "Манеже" в рамках Московской недели моды. Ида Галич выбрала чёрное платье с разрезом до бедра и шлейфом. Она дополнила его капроновыми гольфами, туфлями на каблуках и массивными серьгами. Стилисты сделали ей укладку с прядями у лица.

В декабре прошлого года Ида Галич объявила о начале нового романа, но до сих пор не раскрывает имя своего избранника. Однако СМИ удалось узнать, что её возлюбленным стал 33-летний бизнесмен Олег Ледвич, у которого от предыдущих отношений подрастает дочь.

Блогерша также воспитывает сына Леона от бывшего мужа Алана Басиева.

Ранее жена Гарика Харламова показала фото в купальнике.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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