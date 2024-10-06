Жена Гарика Харламова продемонстрировала фигуру в купальнике

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Актриса Катерина Ковальчук в личном блоге поделилась чёрно-белым снимком в купальнике, сделанным во время недавнего путешествия.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Катерины Ковальчук в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

31-летняя супруга юмориста Гарика Харламова предстала перед камерой в чёрном раздельном купальнике с мокрыми распущенными волосами. Артистка сидела у бассейна на фоне пальм.

Актриса Катерина Ковальчук стала третьей женой Гарика Харламова — они официально узаконили отношения 6 июня 2024 года. При этом свадебное торжество возлюбленные провели лишь 7 августа, куда пригласили друзей и родных.

Комик признавался, что его избранница хотела традиционную свадьбу с белым платьем и фатой, так как в первый раз выходила замуж.

У юмориста есть дочь Анастасия от актрисы Кристины Асмус.

Ранее Меган Маркл раскритиковали за откровенный наряд на благотворительном вечере.

Уточнения

Екатери́на (Катерина) Леони́довна Ковальчу́к (Харламова) (род. 20 февраля 1993, Сыктывкар, Россия) — российская актриса театра и кино.



Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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