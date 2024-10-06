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Меган Маркл подверглась очередной критике за выход на гала-вечере детской больницы

1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, столкнулась с критикой за свой образ на гала-вечере в детской больнице в Лос-Анджелесе.

Меган Маркл подверглась очередной критике за выход на гала-вечере детской больницы
Фото: commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General, CC BY 4.0

Читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на то, что герцогиня появилась на мероприятии в красном макси-платье Carolina Herrera с глубоким декольте и разрезом. Она распустила волосы, дополнив свой образ босоножками на каблуках в тон, золотым браслетом и несколькими кольцами.

Журналисты издания напомнили, что в похожем наряде герцогиня Сассекская уже выходила в свет на гала-вечер в честь Дня ветеранов в Нью-Йорке в 2021 году.

Однако читатели отметили, что ожидали более скромного наряда для благотворительного вечера. Они считают, что такой образ не подходит для встречи с детьми.

Недавно СМИ писали, что Меган Маркл появилась на публике в образе, стоимость которого оценивается в три миллиона рублей.

Ранее Сергей Жуков рассказал о своей смертельной болезни.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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