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Певец Сергей Жуков раскрыл подробности смертельной болезни

1:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился, что в 2017 году столкнулся с тяжёлой болезнью, которая поставила его на грань жизни и смерти.

Певец Сергей Жуков раскрыл подробности смертельной болезни
Фото: instagram.com by личный аккаунт Сергея Жукова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам артиста, у него образовалась пупочная грыжа, которая часто встречается у многих людей.

"Во время одного из концертов я ударился, и боль не утихала. Когда я обратился к врачам, оказалось, что необходимо хирургическое вмешательство. Я дождался, пока не закончится гастрольный сезон, и операция прошла успешно. После этого я отправился домой", — рассказал Сергей Жуков.

Незадолго до отпуска во время планового осмотра врачи обнаружили, что его живот сильно распух, и откачали жидкость, установив дренаж. Однако вскоре стало ясно, что произошло заражение или воспаление, и требуется повторная операция. У артиста начался некроз тканей.

В этот момент Сергей Жуков впервые обратился к своим поклонникам с просьбой помолиться за его здоровье, поскольку речь шла о его жизни и смерти. В итоге певец рассказал об экспериментальном лечении, которое помогло ему выжить.

"Приезжает доктор и предлагает использовать прибор, создающий вакуум. Его помещают в рану, и он работает как пылесос. Сосуды начинают активно посылать кровь, и на месте раны нарастает новая ткань. Постепенно рана начала заживать и стала настолько большой, что её можно было закрыть", — пояснил артист.

В результате ему сделали третью операцию и зашили живот. Теперь у Сергея Жукова нет пупка, а сам живот перерезан. Артист заявил, что стесняется купаться прилюдно и не делает этого.

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Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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