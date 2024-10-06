Агата Муцениеце сравнила себя с Анджелиной Джоли: я вместо неё

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Актриса Агата Муцениеце поделилась в своём личном блоге фотографией, на которой она изображена в образе ведьмы из детских сказок. Она отметила, что её образ напоминает актрису Анджелину Джоли, известную по фильмам о Малефисенте.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

На фотографии Агата предстала в шляпе и тёмном платье, с драматическим макияжем и презрительным выражением лица. В руках она держала посох.

"Малефисенту уволили, я вместо неё", — прокомментировала Агата.

В настоящее время актриса переживает непростой период в жизни. Она судится с бывшим мужем Павлом Прилучным из-за размера алиментов и места жительства одного из их общих детей. Павел настаивает на том, чтобы их 11-летний сын Тимофей жил с ним.

Ранее Мадонна отправилась на свидание с молодым возлюбленным.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



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