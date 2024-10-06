Мадонна отправилась на свидание с возлюбленным, который на 38 лет её моложе

Американская певица Мадонна, находясь в Великобритании, отправилась на свидание со своим молодым возлюбленным Акимом Моррисом.

Фото: flickr.ru by chrisweger, CC BY-SA 2.0

66-летняя Мадонна и её 28-летний избранник вместе посетили футбольный матч. Для выхода певица выбрала стильный образ, сочетающий короткие шорты, колготки, куртку и шапку-ушанку.

Во время мероприятия влюблённые сделали совместное фото, на котором они выглядели очень счастливыми.

Мадонна официально объявила о романе с Акимом Моррисом в июле 2024 года, хотя они познакомились ещё в 2022 году во время совместной работы над обложкой глянцевого журнала.

В мае 2024 года Мадонна рассталась с 30-летним боксёром Джошем Поппером из-за плотного графика, связанного с её турне.

Ранее спутница Павла Дурова сообщила об операции.

Уточнения

Мадонна (англ Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не (англ. Madonna Louise Ciccone; фамилия во втором замужестве — Ри́чи), — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.



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