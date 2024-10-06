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Предполагаемая возлюбленная Павла Дурова сообщила о перенесённой операции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова, с которой его задержали в Париже, в личном блоге сообщила о перенесённой операции.

Предполагаемая возлюбленная Павла Дурова сообщила о перенесённой операции
Фото: Flickr by TechCrunch, CC BY 2.0

Она призналась, что это было её первым в жизни хирургическим вмешательством. При этом она оставила дату, когда их арестовали французские спецслужбы.

"Я чувствовала себя как в фильме: только моргнула — и оказалась в другом месте. Меня привезли в операционную с закрытыми глазами, я даже не видела докторов, просто не хотела ничего видеть", — рассказала она.

Юлия Вавилова не раскрывает, с чем была связана операция, но пообещала держать в курсе своего самочувствия.

Павла Дурова и его спутницу задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Его обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. В настоящее время миллиардер находится на свободе.

Ранее Сергей Жуков рассказал о ссорах с женой.

 

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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