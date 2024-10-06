Константин Меладзе намерен вывести из России почти полмиллиарда рублей

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший из России Константин Меладзе значительно повысил цену на свою роскошную виллу в Гурзуфе. Продюсер группы "ВИА Гра" стремится извлечь максимальную выгоду из своей последней недвижимости в стране и вывести из России почти полмиллиарда рублей.

Фото: YouTube канал mrvipconcert by Скриншот видео YouTube канала mrvipconcert, PDM

Риелторы сообщили SHOT, что этим летом начались переговоры о стоимости двухэтажного особняка Меладзе в Гурзуфе. Продюсер то поднимал, то снижал цену. Наконец, было принято решение увеличить стоимость ещё на 65 миллионов и выставить виллу на продажу за 450 миллионов рублей.

За эту сумму Меладзе готов расстаться с участком площадью 12 соток и великолепным домом, на территории которого есть большой бассейн, спортзал, хаммам и винная комната. Для потенциальных покупателей предусмотрена возможность арендовать дом на пару дней всего за 60 тысяч рублей и насладиться отдыхом в бассейне, где некогда отдыхали сами братья Меладзе.

Продавая особняк, Меладзе вовсе не спешит расставаться с российским лейблом "Меладзе мьюзик", поскольку неплохо зарабатывает на отечественных стриминговых площадках — 19 миллионов рублей только за прошлый год.

Уточнения

Константи́н Шо́тович Мела́дзе (род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер; заслуженный деятель искусств Украины (2012).





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