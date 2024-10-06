Сергей Жуков раскрыл уговор с женой по поводу ссор

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Сергей Жуков, известный как лидер группы "Руки Вверх!", поделился историей о том, как он и его супруга Регина Бурд, ещё в самом начале отношений договорились, что будут мириться спустя 15 минут после любой ссоры.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Сергея Жукова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В эфире программы "Секрет на миллион" он отметил, что они с Региной никогда не ругаются при детях, не хлопают дверьми и не уходят из дома.

"Мы договорились, что через 15 минут после ссоры кто-то из нас обязательно подходит и мирится", — пояснил артист.

Сергей Жуков и Регина Бурд воспитывают четверых общих детей: 14-летнюю дочь Ники, 12-летнего Энджела, 8-летнего Мирона и 10-месячного Эвана. По словам музыканта, после каждой ссоры он или его жена обязательно подходят и мирятся, чтобы сохранить гармонию в семье.

Ранее стало известно, что Лерчек дала признательные показания.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».



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