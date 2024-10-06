Клава Кока пела на улицах и мечтала, чтобы к ней подошёл кто-нибудь из известных артистов

Клава Кока рассказала, как по пути с ужина на концерт услышала, что уличные музыканты поют её песню и буквально влетела к ним сюрпризом.
"10 лет назад я тоже пела на улицах и мечтала, чтобы ко мне подошёл кто-нибудь из известных артистов… Ко мне так и не подошли, зато теперь я могу сделать чуть счастливее других. Переживала вместе с ребятами и окунулась в ностальгические впечатления", — написала певица.
Певица выложила видео в своем ТГ- канале. По её словам, она очень стеснялась, но всё же решилась присоединиться к девушке, которая пела "Покинула чат". Клава искренне похвалила VK Музыку за то, что та организовала площадки для уличных музыкантов.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
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