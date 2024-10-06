Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предполагаемая возлюбленная Павла Дурова сообщила о перенесённой операции
В Монтане мужчину приговорили к тюремному сроку и штрафу за создание генетического гибрида горного барана
Как правильно выбрать масло или лосьон для вашего типа кожи: советы экспертов
Как правильно добавлять мёд в чай, чтобы не лишить его лечебных свойств
Сергей Жуков раскрыл уговор с женой по поводу ссор
Нестандартные применения WD-40 для вашего автомобиля
Спрос на отдых в Крыму растёт, бархатный сезон на море
Устроившая истерику блогер Лерчек дала признательные показания
Какие комнатные растения любят расти в тени: важная информация

Клава Кока пела на улицах и мечтала, чтобы к ней подошёл кто-нибудь из известных артистов

0:46
Шоу-бизнес

Клава Кока рассказала, как по пути с ужина на концерт услышала, что уличные музыканты поют её песню и буквально влетела к ним сюрпризом.

Клава Кока пела на улицах и мечтала, чтобы к ней подошёл кто-нибудь из известных артистов
Фото: YouTube канал Клава Кока by Скриншот видео YouTube канала Клава Кока, PDM

"10 лет назад я тоже пела на улицах и мечтала, чтобы ко мне подошёл кто-нибудь из известных артистов… Ко мне так и не подошли, зато теперь я могу сделать чуть счастливее других. Переживала вместе с ребятами и окунулась в ностальгические впечатления", — написала певица.

Певица выложила видео в своем ТГ- канале. По её словам, она очень стеснялась, но всё же решилась присоединиться к девушке, которая пела "Покинула чат". Клава искренне похвалила VK Музыку за то, что та организовала площадки для уличных музыкантов.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту
Экономика и бизнес
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту Аудио 
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Авто
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке Аудио 
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Еда и рецепты
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Последние материалы
Искуственные помехи: компании стали использовать ИИ на собеседованиях
Советы садоводам: безопасные пестициды для фруктовых деревьев
Визажисты раскрывают секрет выбора идеальной помады для любой ситуации
Различия в моторных маслах для разных типов двигателей
Рецепт из Испании: как приготовить нежную курицу с грибами в сливочном соусе
Юрист Палюлин сообщил, когда и кому необходимо уплатить налог при продаже квартиры
Намибия, безвизовый отдых для российских туристов
Россия создает свою лазерную установку для литографии: новый этап в развитии полупроводниковой промышленности
Сергей Безруков заступился за квадроберов
Как продлить срок службы любимому ковру: простые и полезные советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.