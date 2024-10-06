Устроившая истерику блогер Лерчек дала признательные показания

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, на первом допросе дала признательные показания, но позже от них отказалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Валерии Чекалиной в Инстаграм*(запрещён в Инстаграм), PDM

По информации издания, Валерия Чекалина призналась в осуществлении валютных операций по переводу средств за границу с использованием подложных документов.

Как утверждает источник, признание было сделано во время допроса следователями до того, как суд удовлетворил ходатайство о заключении её под домашний арест.

Валерия Чекалина и её бывший супруг Артём Чекалин по решению суда были отправлены под домашний арест по обвинению в нарушении статьи 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за осуществление валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

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Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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