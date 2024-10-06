Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мадонна отправилась на свидание с возлюбленным, который на 38 лет её моложе
Предполагаемая возлюбленная Павла Дурова сообщила о перенесённой операции
Клава Кока пела на улицах и мечтала, чтобы к ней подошёл кто-нибудь из известных артистов
В Монтане мужчину приговорили к тюремному сроку и штрафу за создание генетического гибрида горного барана
Как правильно выбрать масло или лосьон для вашего типа кожи: советы экспертов
Как правильно добавлять мёд в чай, чтобы не лишить его лечебных свойств
Сергей Жуков раскрыл уговор с женой по поводу ссор
Нестандартные применения WD-40 для вашего автомобиля
Спрос на отдых в Крыму растёт, бархатный сезон на море

Устроившая истерику блогер Лерчек дала признательные показания

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, на первом допросе дала признательные показания, но позже от них отказалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Устроившая истерику блогер Лерчек дала признательные показания
Фото: instagram.com by личный аккаунт Валерии Чекалиной в Инстаграм*(запрещён в Инстаграм), PDM

По информации издания, Валерия Чекалина призналась в осуществлении валютных операций по переводу средств за границу с использованием подложных документов.

Как утверждает источник, признание было сделано во время допроса следователями до того, как суд удовлетворил ходатайство о заключении её под домашний арест.

Валерия Чекалина и её бывший супруг Артём Чекалин по решению суда были отправлены под домашний арест по обвинению в нарушении статьи 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за осуществление валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Ранее принц Уильям рассказал, почему отказался поехать на Олимпиаду в Париж.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Экономика и бизнес
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа Аудио 
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Советы
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой Аудио 
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту
Экономика и бизнес
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Последние материалы
Мадонна отправилась на свидание с возлюбленным, который на 38 лет её моложе
Предполагаемая возлюбленная Павла Дурова сообщила о перенесённой операции
Клава Кока пела на улицах и мечтала, чтобы к ней подошёл кто-нибудь из известных артистов
В Монтане мужчину приговорили к тюремному сроку и штрафу за создание генетического гибрида горного барана
Как правильно выбрать масло или лосьон для вашего типа кожи: советы экспертов
Как правильно добавлять мёд в чай, чтобы не лишить его лечебных свойств
Сергей Жуков раскрыл уговор с женой по поводу ссор
Нестандартные применения WD-40 для вашего автомобиля
Спрос на отдых в Крыму растёт, бархатный сезон на море
Устроившая истерику блогер Лерчек дала признательные показания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.