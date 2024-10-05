Искуственные помехи: компании стали использовать ИИ на собеседованиях

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маркетолог Джек Райан поделился своим опытом прохождения собеседования, которое проводил не человек, а аватар на основе искусственного интеллекта. Эта технология была разработана стартапом Fairgo из Мельбурна.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Однако Райану не понравился полученный опыт, и он высказал критические замечания об использовании таких технологий при найме людей на работу.

Гендиректор Fairgo Джулиан Брайт сначала заявил, что применение ИИ поможет исключить человеческую предвзятость при оценке кандидатов. Однако позже он опроверг свои слова и отрицал использование выводов из собеседований с ИИ для оценки профпригодности кандидатов. Эта ситуация вызывает много вопросов и сомнений.

Джек Райан назвал происходящее "идеальной демонстрацией поздней стадии капитализма", когда бизнес стремится сократить издержки, экономя на внимательной человеческой оценке кандидатов. По его мнению, результатом этого будет неэффективный процесс найма, который приведет к увольнениям и повторным наймам сотрудников. Автоматизация найма может еще больше усугубить эту проблему.

Автоматизация найма может иметь серьезные последствия для кандидатов и компаний. Она может привести к отсутствию личного контакта и внимательной оценки кандидатов, что может результатом в неэффективном найме и высоком уровне текучести кадров. Кроме того, автоматизация найма может усугубить проблему предвзятости и дискриминации при найме.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером. Игровой ИИ, помимо методов традиционного искусственного интеллекта, включает также алгоритмы теории управления, робототехники, компьютерной графики и информатики в целом.

