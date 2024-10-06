Сергей Безруков заступился за квадроберов

Народный артист России Сергей Безруков сообщил "78.ru", что относится к квадробингу снисходительно.
По его словам, в театральных вузах будущие актёры изображают животных. Кроме того, это является целым направлением первого курса.
"Как сказать, это первый курс актёрского факультета. В театральном вузе и, в данном случае, во ВГИКЕ, поскольку я являюсь мастером курса, мы проходили и показывали животных. Это было довольно-таки интересно, такое актёрское, ведь у каждого животного есть характер, и когда ты настолько точно его воспроизводишь… Это целое направление на первом курсе — животные, поэтому я думаю, что это определённая игра. Страшного, я думаю, ничего нет в этом", — заявил актёр.
Ранее Pravda.Ru писала, что Сергей Безруков высказался о смерти звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова.
Серге́й Вита́льевич Безру́ков — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.
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