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Сергей Безруков заступился за квадроберов

0:57
Шоу-бизнес

Народный артист России Сергей Безруков сообщил "78.ru", что относится к квадробингу снисходительно. 

Сергей Безруков заступился за квадроберов
Фото: putin.kremlin.ru by Alexey Druzhinin, CC BY 4.0

По его словам, в театральных вузах будущие актёры изображают животных. Кроме того, это является целым направлением первого курса.

"Как сказать, это первый курс актёрского факультета. В театральном вузе и, в данном случае, во ВГИКЕ, поскольку я являюсь мастером курса, мы проходили и показывали животных. Это было довольно-таки интересно, такое актёрское, ведь у каждого животного есть характер, и когда ты настолько точно его воспроизводишь… Это целое направление на первом курсе — животные, поэтому я думаю, что это определённая игра. Страшного, я думаю, ничего нет в этом", — заявил актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Сергей Безруков высказался о смерти звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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