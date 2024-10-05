Принц Уильям раскрыл, почему не поехал на Олимпиаду в Париж: это связано с Кейт Миддлтон

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принц Уильям, наследник британского престола, рассказал, почему не смог посетить Олимпийские игры в Париже. Он объяснил своё решение не ехать тем, что не хотел рисковать здоровьем своей жены Кейт Миддлтон, которая тогда проходила курс химиотерапии.

Фото: flickr.ru by The Big Lunch, CC BY-SA 2.0

По словам принца, они с Кейт смотрели все соревнования по телевизору. Он сделал это признание во время посещения общественного бассейна в Бертли, на северо-востоке Англии.

В бассейне принц познакомился с участниками Олимпийских игр Адамом Пити и Томом Дином. Спортсмены поинтересовались, удалось ли Уильяму побывать в Париже. Наследник престола честно ответил, что не смог поехать.

"Я очень хотел приехать, но, прочитав чьё-то интервью о ковиде, я решил, что поскольку моя жена проходит химиотерапию, я не хочу рисковать и приносить ковид домой", — объяснил он своё отсутствие в Париже.

Кейт Миддлтон в сентябре объявила, что успешно завершила курс химиотерапии и намерена вернуться к своим рабочим обязанностям.

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Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



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