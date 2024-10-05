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Ляйсан Утяшева показала редкое фото с дочерью, которую прячет от публики

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в своем личном блоге поделилась редким фото с дочерью Софией, которая, как и ее брат Роберт, предпочитает оставаться в тени.

Ляйсан Утяшева показала редкое фото с дочерью, которую прячет от публики
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Утяшева рассказала своим поклонникам, что отправилась в Узбекистан на съёмки нового сезона реалити-проекта "Выжить в Самарканде" в компании своего супруга и дочери.

На снимке, где София сидит на коленях у матери и улыбается, уклоняясь от поцелуя, Утяшева написала лаконично: "Мама счастлива".

Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей — 11-летнего Роберта и девятилетнюю Софию. Телеведущая не раз упоминала, что мечтает о рождении третьего ребенка до 40 лет.

Ранее Анастасия Костенко поделилась своим взглядом на задолженность перед Федеральной налоговой службой.

Уточнения

Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Телеведущая и спортивный комментатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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