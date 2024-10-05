Ляйсан Утяшева показала редкое фото с дочерью, которую прячет от публики

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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в своем личном блоге поделилась редким фото с дочерью Софией, которая, как и ее брат Роберт, предпочитает оставаться в тени.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Утяшева рассказала своим поклонникам, что отправилась в Узбекистан на съёмки нового сезона реалити-проекта "Выжить в Самарканде" в компании своего супруга и дочери.

На снимке, где София сидит на коленях у матери и улыбается, уклоняясь от поцелуя, Утяшева написала лаконично: "Мама счастлива".

Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей — 11-летнего Роберта и девятилетнюю Софию. Телеведущая не раз упоминала, что мечтает о рождении третьего ребенка до 40 лет.

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Уточнения

Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Телеведущая и спортивный комментатор.



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