Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в своем личном блоге поделилась редким фото с дочерью Софией, которая, как и ее брат Роберт, предпочитает оставаться в тени.
Утяшева рассказала своим поклонникам, что отправилась в Узбекистан на съёмки нового сезона реалити-проекта "Выжить в Самарканде" в компании своего супруга и дочери.
На снимке, где София сидит на коленях у матери и улыбается, уклоняясь от поцелуя, Утяшева написала лаконично: "Мама счастлива".
Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей — 11-летнего Роберта и девятилетнюю Софию. Телеведущая не раз упоминала, что мечтает о рождении третьего ребенка до 40 лет.
Ранее Анастасия Костенко поделилась своим взглядом на задолженность перед Федеральной налоговой службой.
Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Телеведущая и спортивный комментатор.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.