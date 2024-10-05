Марию Кожевникову возмутили транспортные проблемы в Сочи: это дно

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова пожаловалась на возмутительное отношение к людям во время транспортировки от автобуса до самолёта в Сочи.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* гневный пост, в котором возмущается по поводу тесноты в автобусе, который перемещает людей в Сочи к самолёту.

"Экономия на транспорте к самолету это дно! Всех людей засунуть в один автобус, так, чтобы не продохнуть, это не уважение к тем, кто купил у Вас билет, в независимости от класса. А я переплачиваю за бизнес (билеты только на одного ребёнка стоили 125 тысяч)", — написала актриса в своём микроблоге.

Она уверена, что пассажирам нужно предоставлять отдельный транспорт. Её возмутила также грубость персонала, который объяснил, что автобус уедет и без недовольных граждан.

"Вы серьёзно? Вы компания, которая не так давно побеждала на многих международных премиях", — отметила знаменитость.

Кожевникова обратилась в губернатору региона с призывом навести порядок в городе.

"Стыдно, Сочи! А сегодня, вылетая, gate17, лифт не работал и как хочешь с коляской и детьми, так и спускайся! Видимо лифт в аэропорту Сочи для освоения бюджета, а не для нужд людей", — выразила своё возмущение актриса.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель (активист ОНФ; депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.