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Блогерша Костенко пожаловалась на выдуманный налог от ФНС

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Костенко рассказала, что уже несколько месяцев ведёт разбирательства с Федеральной налоговой службой (ФНС) из-за якобы начисленного ей налога на автомобиль.

Блогерша Костенко пожаловалась на выдуманный налог от ФНС
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

По словам Костенко, с её расчётного счёта в три этапа была списана часть суммы, а затем ей объяснили причину.

"Почти полгода я не могу решить вопрос с ФНС, которая якобы начислила мне налог на машину. В личном кабинете была пустота, и я узнала о своём долге только из СМИ", — цитирует её StarHit.

Анастасия сообщила, что планирует продолжать разбирательства, так как журналистам удалось опубликовать новость о её долге со снимком из личного кабинета ФНС. Она обвиняет сотрудников службы в сливе данных и напоминает, что вопрос касается защиты её чести, прав, репутации и достоинства.

Ранее дочь Алсу снялась в платье своей матери.

Уточнения

Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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