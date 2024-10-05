Блогерша Костенко пожаловалась на выдуманный налог от ФНС

Блогерша Анастасия Костенко рассказала, что уже несколько месяцев ведёт разбирательства с Федеральной налоговой службой (ФНС) из-за якобы начисленного ей налога на автомобиль.
По словам Костенко, с её расчётного счёта в три этапа была списана часть суммы, а затем ей объяснили причину.
"Почти полгода я не могу решить вопрос с ФНС, которая якобы начислила мне налог на машину. В личном кабинете была пустота, и я узнала о своём долге только из СМИ", — цитирует её StarHit.
Анастасия сообщила, что планирует продолжать разбирательства, так как журналистам удалось опубликовать новость о её долге со снимком из личного кабинета ФНС. Она обвиняет сотрудников службы в сливе данных и напоминает, что вопрос касается защиты её чести, прав, репутации и достоинства.
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Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.
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