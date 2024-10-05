Дочь Алсу снялась в платье матери и нарвалась на её комментарий

Дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова, поделилась в своём личном блоге фотографией, на которой она изображена в платье своей матери.
Шестнадцатилетняя девушка позировала в номере отеля, одетая в облегающую комбинацию с анималистичным принтом. Один из комментариев к фотографии оставила её родительница.
"Что?! Огонь. Слишком красиво!" — написала Алсу.
Певица Алсу воспитывает троих детей от своего бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова, с которым она развелась 27 августа 2024 года. Помимо Микеллы, у пары есть ещё двое детей — дочь Сафина и сын Рафаэль.
По слухам, причиной расставания бывших возлюбленных стали измены со стороны миллиардера.
Ранее Виктория Боня сообщила о покупке недвижимости.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.