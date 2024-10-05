Ксению Собчак шокировала вечерняя поездка в Сапсане: начало триллера

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Ксения Собчак рассказала о своей самой пугающей поездке в высокоскоростном электропоезде Сапсан.

Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала видео в своём Telegram-канале. На кадрах знаменитость показывает абсолютно пустой вагон поезда.

"Шок. В субботнем Сапсане — ни одного человека. Прям начало триллера — жду зомби в вагоне", — написала под видео журналистка.

Она отметила, что пустует весь первый класс электрички.

Ранее Ксению Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов. Союз звезды с сельским жителем штата Луизиана показался знаменитости мезальянсом.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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