Ксения Собчак рассказала о своей самой пугающей поездке в высокоскоростном электропоезде Сапсан.
Ксения Собчак опубликовала видео в своём Telegram-канале. На кадрах знаменитость показывает абсолютно пустой вагон поезда.
"Шок. В субботнем Сапсане — ни одного человека. Прям начало триллера — жду зомби в вагоне", — написала под видео журналистка.
Она отметила, что пустует весь первый класс электрички.
Ранее Ксению Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов. Союз звезды с сельским жителем штата Луизиана показался знаменитости мезальянсом.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.