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Виктория Боня сообщила о покупке новой недвижимости за границей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в личном блоге поделилась с поклонниками радостной новостью — она приобрела виллу на Бали.

Виктория Боня сообщила о покупке новой недвижимости за границей
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Виктория отметила, что её приобретение находится на этапе строительства.

"Скоро этот проект будет завершен. Если вы ищете недвижимость на Бали, советую рассмотреть покупку рядом со мной, мы будем соседями!" — обратилась она к своим подписчикам.

Недавно Виктория вернулась из горного похода, где ей удалось покорить вершину горы Манаслу. В своём блоге она делилась трудностями альпинизма и рассказывала, что решила исполнить свою мечту. Эту личную победу она посвятила всем женщинам. В будущем Виктория планирует покорить Эверест.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые мужчины, называющие себя альпинистами, обвинили телеведущую в фейковом покорении горы. Боня ответила, что никто не может просто так взять и занести её в горы, так как это не туристическая тропа.

Ранее Полина Гагарина рассказала о взаимоотношениях с детьми.

 

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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