Виктория Боня сообщила о покупке новой недвижимости за границей

Блогерша Виктория Боня в личном блоге поделилась с поклонниками радостной новостью — она приобрела виллу на Бали.
Виктория отметила, что её приобретение находится на этапе строительства.
"Скоро этот проект будет завершен. Если вы ищете недвижимость на Бали, советую рассмотреть покупку рядом со мной, мы будем соседями!" — обратилась она к своим подписчикам.
Недавно Виктория вернулась из горного похода, где ей удалось покорить вершину горы Манаслу. В своём блоге она делилась трудностями альпинизма и рассказывала, что решила исполнить свою мечту. Эту личную победу она посвятила всем женщинам. В будущем Виктория планирует покорить Эверест.
Однако не обошлось и без критики. Некоторые мужчины, называющие себя альпинистами, обвинили телеведущую в фейковом покорении горы. Боня ответила, что никто не может просто так взять и занести её в горы, так как это не туристическая тропа.
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Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.