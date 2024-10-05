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Певица Полина Гагарина рассказала о проблемах в общении с детьми: просят побыть мамой

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина поделилась своими мыслями о том, как важно общаться с детьми — 16-летним сыном Андреем и семилетней дочерью Мией. В интервью со StarHit она рассказала, что у них не возникает проблем с тем, что дети много времени проводят за гаджетами, потому что они ценят живое общение.

Певица Полина Гагарина рассказала о проблемах в общении с детьми: просят побыть мамой
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Более того, в выходные они даже просят маму выключить телефоны и провести время вместе.

"В нашей семье главные ценности — это тёплые разговоры по душам. Поэтому у меня нет трудностей с тем, что дети много времени проводят в телефонах или планшетах. Скорее, такая проблема есть у меня самой", — призналась артистка.

Она отметила, что их главная задача — проводить время вместе, отключив телефоны и сосредоточившись на общении.

Ранее стало известно, что Мария Луговая стала мамой во второй раз.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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