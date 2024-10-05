Певица Полина Гагарина рассказала о проблемах в общении с детьми: просят побыть мамой

Певица Полина Гагарина поделилась своими мыслями о том, как важно общаться с детьми — 16-летним сыном Андреем и семилетней дочерью Мией. В интервью со StarHit она рассказала, что у них не возникает проблем с тем, что дети много времени проводят за гаджетами, потому что они ценят живое общение.
Более того, в выходные они даже просят маму выключить телефоны и провести время вместе.
"В нашей семье главные ценности — это тёплые разговоры по душам. Поэтому у меня нет трудностей с тем, что дети много времени проводят в телефонах или планшетах. Скорее, такая проблема есть у меня самой", — призналась артистка.
Она отметила, что их главная задача — проводить время вместе, отключив телефоны и сосредоточившись на общении.
Ранее стало известно, что Мария Луговая стала мамой во второй раз.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.