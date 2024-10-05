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Катя Гордон рассказала об унижении, которому подвергла её блогер Лерчек: ушла в туман

0:54
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему её так задел отказ блогера Лерчек с ней сотрудничать.

Катя Гордон рассказала об унижении, которому подвергла её блогер Лерчек: ушла в туман
Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерины Гордон is licensed under public doman

Катя Гордон прокомментировала скандал, возникший после того, как Валерия Чекалина отказалась от её профессиональных услуг.

Гордон отметила, что по-прежнему верит в невиновность блогера перед законом. Она отметила, что домашний арест — несправедливая мера в отношении звезды Интернета.

Она призналась, что больше всего в этой истории её расстраивает то, как с ней некрасиво поступили.

"Прямо перед заседанием, спустя бессонные ночи и семь часов в суде, она сделала вид, будто и не знает кто я. После чего я ушла сквозь всех журналистов, словно в туман", — выразила своё негодование Гордон.

Ранее Лера Кудрявцева рассекретила сказочные заработки блогера Лерчек.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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