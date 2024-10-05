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Актёры Мария Луговая и Сергей Лавыгин сообщили о пополнении в семье

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёры Мария Луговая и Сергей Лавыгин поделились с поклонниками радостной новостью: у них родился сын, которого назвали Андреем.

Актёры Мария Луговая и Сергей Лавыгин сообщили о пополнении в семье
Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Луговой в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В своём личном блоге артистка опубликовала фото крошечной ручки малыша и рассказала, что 5 октября стала мамой во второй раз.

Мария Луговая призналась, что беременность стала для неё полной неожиданностью, ведь она только закончила кормить дочь Марту грудью. В этот период она планировала вернуться к привычным делам: посетить косметолога, отправиться на шоппинг и так далее.

Мария и Сергей связали себя узами брака в 2020 году, а в 2022 году у них родилась дочь Марта. У актёра также есть сын Фёдор от коллеги Анны Бегуновой.

Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста.

Уточнения

Сергей Валерьевич Лавы́гин (род. 27 июля 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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