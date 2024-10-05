Актёры Мария Луговая и Сергей Лавыгин сообщили о пополнении в семье

Актёры Мария Луговая и Сергей Лавыгин поделились с поклонниками радостной новостью: у них родился сын, которого назвали Андреем.
В своём личном блоге артистка опубликовала фото крошечной ручки малыша и рассказала, что 5 октября стала мамой во второй раз.
Мария Луговая призналась, что беременность стала для неё полной неожиданностью, ведь она только закончила кормить дочь Марту грудью. В этот период она планировала вернуться к привычным делам: посетить косметолога, отправиться на шоппинг и так далее.
Мария и Сергей связали себя узами брака в 2020 году, а в 2022 году у них родилась дочь Марта. У актёра также есть сын Фёдор от коллеги Анны Бегуновой.
Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста.
Сергей Валерьевич Лавы́гин (род. 27 июля 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.