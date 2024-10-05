Певица Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста: вы бы ни за что не подумали

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в "Шоу Воли" призналась, что столкнулась с домогательствами со стороны известного на всю страну артиста.
Она отказалась называть имя мужчины, но пояснила, что он женат, и у него много детей.
"Мы ехали с "Песни года" в одном поезде, все артисты. И этот неприятный взрослый мужчина, которому уже лет 60, бьёт меня по попе и говорит: "А не хочешь в купе зайти? Посидим, Daft Punk послушаем". А он как раз со своей командой сидел в купе. Неприятная ситуация, он увидел, как я обиделась, расстроилась и разочаровалась", — рассказала певица.
Бьянка заверила, что никто и никогда не подумал бы такое о человеке, который исполняет любимые многими песни.
Сама артистка призналась, что ценит настоящую любовь и не готова заводить романы ради денег или дорогих подарков. Она призналась, что ей не нравятся мужчины, похожие на Олега Майами.
Ранее Константин Соловьёв сообщил о четвёртой женитьбе.
Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.
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